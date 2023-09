Stand: 20.09.2023 15:23 Uhr Gegenangebot für HHLA-Aktionäre? Kühne rudert zurück

Der Logistik-Milliardär Klaus-Michael Kühne will vorerst nun doch kein Gegenangebot an die Aktionäre der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) abgeben. "Ich bin in Gesprächen, ich sehe es im Moment aber als weniger wahrscheinlich an", sagt Kühne der Wochenzeitung "Die Zeit". "Im Prinzip ist eine Übernahmeschlacht nicht gut - der Kurs der HHLA ist stark gestiegen, und man würde zu viel bezahlen, wenn man jetzt versucht, mit aller Kraft an Aktien zu kommen." Nachdem die Stadt Hamburg und die Reederei MSC vergangene Woche angekündigt hatten, dass das Schweizer Unternehmen bei der HHLA einsteigen soll, hatte Kühne ein Gegenangebot ins Spiel gebracht.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 20.09.2023 | 18:00 Uhr