Geflüchteter Mann aus Psychiatrie in Ochsenzoll festgenommen Stand: 10.02.2023 16:53 Uhr Nachdem ein Mann aus der Psychiatrie in Ochsenzoll fliehen konnte, ist er nach mehrtägiger Fahndung am Freitag am Hamburger Hauptbahnhof wieder festgenommen worden.

Der 27-Jährige war von einem unbeaufsichtigten Ausgang am Mittwoch nicht wieder in die Klinik Ochsenzoll zurückgekehrt. Offenbar hatte der Mann sich so gut geführt, dass ihm diese Ausgänge erlaubt wurden. Zunächst waren die noch begleitet, schon seit rund einem halben Jahr durfte er die Klinik aber auch allein verlassen. Am Mittwoch dann kehrte er von einem Ausgang aber nicht wieder zurück. Am Freitag schließlich konnte er von Fahndern am Hamburger Hauptbahnhof gestellt werden, erklärte ein Polizeisprecher.

Mann soll Kinder misshandelt und Rentner ausgeraubt haben

Das Landgericht hatte den Mann in die geschlossene psychiatrische Klinik in Ochsenzoll eingewiesen, weil er Überfälle begangen, Rentnerinnen ausgeraubt und Kinder misshandelt haben soll. Etliche Gewalttaten sollen sein Konto gehen. Er wurde zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt.

