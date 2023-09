Stand: 28.09.2023 06:26 Uhr Geflüchtete werden wieder in Messehallen untergebracht

In den Hamburger Messehallen müssen ab Mitte Oktober wieder Geflüchtete untergebracht werden. Das bestätigte ein Sprecher der Sozialbehörde. Der anhaltende Zustrom Geflüchteter bringt die Stadt zunehmend in Bedrängnis. Allein im vergangenen Monat mussten in Hamburg fast 1.500 Menschen neu untergebracht und versorgt werden. Zuletzt hatte die Sozialbehörde im Oktober des vergangenen Jahres eine Messehalle für mehr als 400 Flüchtlinge hergerichtet.

