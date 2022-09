Stand: 30.09.2022 18:56 Uhr Geflüchtete werden verstärkt in Zelten untergebracht

Die Stadt Hamburg bringt wieder verstärkt Menschen in Zelten unter, weil die Zahl der neuankommenden Geflüchteten weiter hoch ist. Die Zelte seien nicht als dauerhafte Lösung geplant, so die Sozialbehörde am Freitag. Sie könnten aber auch über den Winter stehen bleiben, wenn es die Lage erfordere. Aktuell sind bereits alle bestehenden festen Unterkünfte für Geflüchtete in Hamburg ausgelastet.

