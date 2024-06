Stand: 27.06.2024 08:21 Uhr Gefahrstoff-Einsatz in Eimsbüttel: Bundesstraße teilweise gesperrt

In Eimsbüttel läuft seit dem Morgen ein Rettungseinsatz der Feuerwehr: In einem Wohnhaus in der Bundesstraße war nach ersten Informationen in einem Keller offenbar ein Gefahrstoff ausgetreten. Ein Mensch wurde dort vom Rettungsdienst versorgt. Die Bundesstraße ist deshalb teilweise gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 27.06.2024 | 08:00 Uhr