Gefahr von Ultrafeinstaub rund um den Hamburger Hafen Stand: 11.02.2022 18:49 Uhr Nicht nur die beliebten Hafenfähren sorgen für eine Menge sogenannter Ultrafeiner Partikel, kurz UFP. Auch die Abgase von Schiffsdieseln und anderen Verbrennungsmotoren im Hafen hinterlassen Spuren. Das zeigen aktuelle Messungen vom Helmholtz-Zentrum Hereon in Geesthacht.

"Wir haben dabei herausgefunden, dass die Belastung in der Nähe der Fähren ungefähr genauso hoch ist wie die Belastung an stark befahrenen Straßen", sagt Forscher Martin Ramacher. "Und das ist im Vergleich zu den Konzentrationen mit Ultrafein-Partikeln im Hamburger Umland ungefähr fünf bis zehn Mal höher". Ultrafeinstaub ist noch einmal 100 Mal kleiner als Feinstaub, ein Unterschied wie zwischen Fußball und Erbse. Während Feinstaub in den oberen Atemwegen herausgefiltert wird, dringen die winzigen Nano-Teilchen bis in die kleinsten Lungenbläschen vor und in die Blutbahn.

Bislang keine Messungen seitens der Umweltbehörde

Auch der Luftverkehr sorgt für UFP-Emmissionen rund um den Flughafen – das hat unter anderem das Umweltbundesamt bestätigt. Trotzdem gibt es keine Messungen, sagt Martin Mosel von der Bürgerinitiative BIG: "Die Kollegen des Umweltministeriums in Hessen haben eindeutig gezeigt, dass es ja durchaus Messmethoden und auch Ermittlungen gibt, die zu deutlichen Ergebnissen führen. Das Gleiche in München und auch in Düsseldorf, warum Hamburg da sich wieder zurückzieht und sagt, wir haben nicht, also können wir nicht und wollen wir nicht, das ist wieder typisch Hamburg."

Obwohl Hamburg mit seinen Problemstraßen in Sachen Diesel bundesweite Berühmtheit erlangt hat, passiert bei den Nanopartikeln nichts. Die Begründung der Umweltbehörde klingt fast schon absurd: "Derzeit gibt es für UFP keine Beurteilungswerte zum Schutz der Gesundheit, da es aus Sicht der WHO noch eine ausreichende Evidenz für eine Dosis-Wirkung-Beziehung gibt (WHO, 2021). Die Datenlage ist dazu noch nicht ausreichend."

Für Forscher Martin Ramacher ist das wie bei der Henne und dem Ei: "Da beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz, solange wir nicht genug Messungen haben, gibt’s keine Grenzwerte, gibt’s keine Messungen. Das heißt, Du musst einfach mal anfangen zu messen, damit da irgendwie der Stein ins Rollen kommt."

Ultrafeinstaub kann ins Blut gelangen

Eine Gesundheitsgefährdung lässt sich nicht abstreiten, auch wenn die Forschung erst am Anfang ist, so der Eppendorfer Lungenspezialist Martin Ehlers: "In Bezug auf die ultrafeinen Partikel, die sogenannten Nano-Partikel, da ist auch die Gefahr, dass sie nicht nur in die Lungenbläschen geraten, sondern über die Lungenbläschen auch ins Blut und übers Blut können sie dann das Herz schädigen und können auch zum Schlaganfall führen." Die nächste Generation Hafenfähren soll immerhin schon teilelektrisch unterwegs sein – so wie heute schon zwei neue Löschboote im Hamburger Hafen. Bis dahin hat vielleicht auch die Umweltbehörde die Herausforderung erkannt.

