Gefängnisstrafe: Urteil nach tödlichem Messerangriff in Harburg Stand: 05.04.2024 19:26 Uhr Das Hamburger Landgericht hat einen Mann aus Harburg zu einer Gefängnisstrafe von zehn Jahren und vier Monaten verurteilt. Der 42-Jährige hatte im Juni 2023 in Harburg einen Bekannten erstochen. Einen Teil der Tat hatte eine Dashcam in einem geparkten Auto aufgezeichnet.

Die Kamera war in einem Wagen installiert, der am Anfang der Wilhelmstraße stand. Um kurz nach 22 Uhr an jenem Juniabend zeichnete sie auf, wie ein Mann erst zu Fuß in die eine Richtung lief. Nur wenige Sekunden später taumelte er zurück ins Bild, schwer verletzt. Dann brach er zusammen. Was war in der Zwischenzeit passiert?

Gericht befindet Angeklagten für schuldig

Nach Überzeugung des Gerichts hat der Angeklagte den 56-Jährigen aus Wut, Rache und Selbstjustiz erstochen. Die Männer hatten vorher einen kleinen Streit. Der Angeklagte hatte seinen Bekannten verspottet, als der mit seinem großen Auto keinen Parkplatz fand. Daraufhin hatte der Bekannte ihn gefragt: "Was hast du denn im Leben erreicht?"

Angeklagter hatte Kokain konsumiert

Die Frage des Bekannten war harmlos, aber der Angeklagte fühlte sich gedemütigt, wollte Rache und erstach den 56-Jährigen. Ein sinnloser Tod, so der Vorsitzende Richter. Der Angeklagte hatte damals Kokain genommen. Das hat ihn laut Gericht aggressiv gemacht und er habe das Mißverhältnis zwischen dem Anlass und seiner Reaktion nicht erkannt. Noch ist das Urteil nicht rechtskräftig.

