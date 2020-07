Stand: 16.07.2020 13:07 Uhr - NDR 90,3

Gefährliche Stoffe: Hamburger Feuerwache geschlossen

Eine Feuerwache im Hamburger Stadtteil Alsterdorf ist möglicherweise mit krebserregenden Stoffen belastet. Nach Angaben von Feuerwehrsprecher Martin Schneider wird derzeit geprüft, ob die Grenzwerte für Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in der Wache überschritten werden. Vorsorglich sei das Feuerwehrgerätehaus am Maienweg am Mittwoch geschlossen worden.

Offenbar krebserregende Kunststoffe im Fußboden

In dem betroffenen Gebäude habe schon immer ein unangenehmer, benzinähnlicher Geruch in der Luft gelegen, so Schneider zu NDR 90,3. Die möglicherweise krebserregenden Kunststoffe sind offenbar im Fußboden des Hauses enthalten. Expertinnen und Experten für Arbeitsschutz sollen in der Halle nun Luftproben nehmen. Die persönliche Schutzausrüstung der Einsatzkräfte und Fahrzeuge muss gereinigt werden.

Feuerwache in Alsterdorf offenbar kontaminiert NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 16.07.2020 13:00 Uhr Autor/in: Kai Salander Das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehren Alsterdorf und Eppendorf ist vorsorglich geschlossen worden. Grund sind offenbar krebserregende Stoffe im Fußboden. Kai Salander berichtet.







Freiwillige Feuerwehren vorerst außer Dienst

Vorübergehend sind fast 60 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Eppendorf und Alsterdorf außer Dienst. Bei künftigen Einsätzen in den Stadtteilen Alsterdorf und Eppendorf muss die Berufsfeuerwehr vorübergehend auf die Mithilfe der beiden Wehren verzichten und somit auch auf die spezielle technische Ausrüstung. Betroffene Einsatzkräfte sollen der Unfallkasse ihre Aufenthaltsdauer in den Räumen melden. Sie können sich dann freiwillig und kostenlos untersuchen lassen. Dazu reicht eine Urinprobe.

