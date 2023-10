Stand: 31.10.2023 20:05 Uhr Gefährliche Chemikalien gelagert? Durchsuchung in Neuallermöhe

Entschärfer der Polizei sind am Dienstagnachmittag zu einem Einsatz nach Hamburg-Neuallermöhe ausgerückt. Dort sollen in einem Reihenhaus gefährlichen Chemikalien lagern. Es besteht der Verdacht, dass Materialien vor Ort sind, die zum Bombenbau geeignet sein könnten. Zwei Personen wurden in dem Gebäude angetroffen. Zahlreiche Einsatzkräfte von Landeskriminalamt, Wasserschutzpolizei, Feuerwehr und dem Umweltdienst waren bei der Durchsuchung des Hauses dabei.

