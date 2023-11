Stand: 26.11.2023 20:30 Uhr Gedenkgottesdienst für verstorbene Obdachlose

In der St. Bonifatius-Kirche in Eimsbüttel hat es am Sonntagabend einen Gedenkgottesdienst für verstorbene Obdachlose gegeben. Er fand in diesem Jahr zum 20. Mal statt. Die etwa 100 Besucherinnen und Besucher konnten am Totensonntag Kerzen für die Verstorbenen anzünden. Seit März dieses Jahres starben nach Angaben der Stadt sieben wohnungslose Menschen auf Hamburgs Straßen. 21 weitere seien nach ihrer Einlieferung in Krankenhäusern gestorben.

