Gedenkfeier in Ohlsdorf für die Opfer der Corona-Pandemie Stand: 14.03.2021 09:00 Uhr Mit einer Gedenkfeier auf dem Ohlsdorfer Friedhof wollen Kirchen und Religionsgemeinschaften heute an die Opfer der Corona-Pandemie in Hamburg erinnern.

In christlichen Fürbitten, jüdischen und muslimischen Totengebeten sowie einer buddhistischen Meditation soll ein Jahr nach dem ersten Lockdown gemeinsam getrauert und gebetet werden. Dazu werden weiße Blumen niedergelegt. Sprechen wird auch Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). Aufgrund der anhaltenden Corona-Schutzmaßnahmen ist die Teilnahme auf die Mitwirkenden beschränkt. Die Feier wird ab 16.30 Uhr aus der Fritz-Schumacher-Halle von der Nordkirche per Livestream auf Youtube übertragen:

Seit März 2020 starben mehr als 1.300 Menschen in Hamburg am Covid-19-Virus. "Jeder Tod ist wie ein Riss im Leben", sagte Bischöfin Kirsten Fehrs im Vorwege. Dennoch sei es nicht allein der Tod, der traurig mache. "Ich bin sicher, wir haben alle Menschen vor Augen, deren Perspektiven zerstört wurden und die schwere, persönliche Krisen durchleben." Nur eine Gesellschaft, die ehrlich miteinander trauert, könne glaubwürdig von Hoffnung reden.

Viele Menschen würden fragen, was sie tun können, damit die aktuelle Pandemie ende, erklärte Landesrabbiner Shlomo Bistritzky. Entscheidend sei, die Verbindung zwischen Mensch und Gott, aber auch die Verbindung der Menschen untereinander zu stärken. Dies könne Hoffnung geben auf bessere Jahre.

"Gemeinsam innehalten und trauern"

Der Verlust eines Menschen, den man in schweren Stunden nicht begleiten konnte, hinterlasse tiefe Wunden, so Özlem Nas vom Rat der Islamischen Gemeinschaften (Schura). Menschen, die einsam verstorben sind, und Angehörige, die keinen Abschied nehmen konnten, dürften nicht vergessen werden. "In Hamburg bedeutet Zusammenhalt, dass wir gemeinsam innehalten und trauern."

"Es ist nicht wichtig, welchem oder ob überhaupt man einem Glauben angehört", erklärte Nils Clausen, Vorsitzender der Deutschen Buddhistischen Union. "Was zählt, ist die Verbundenheit mit anderen Menschen." Jeder Tote sei ein Verlust. Es könne aber für die Hinterbliebenen sehr tröstlich sein, wenn man für die Toten "einen Platz am Tisch und im Herzen frei hält".

