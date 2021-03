Gedenkfeier in Ohlsdorf für die Corona-Opfer Stand: 14.03.2021 17:22 Uhr Mit einer Gedenkfeier auf dem Ohlsdorfer Friedhof haben Kirchen und Religionsgemeinschaften am Sonntag an die Opfer der Corona-Pandemie in Hamburg erinnert.

In christlichen Fürbitten, jüdischen und muslimischen Totengebeten sowie einer buddhistischen Meditation wurde ein Jahr nach dem ersten Lockdown gemeinsam getrauert und gebetet. Die Teilnehmenden legten weiße Blumen in der Fritz-Schumacher-Halle nieder - "für alle die gestorben sind und für alle die leiden", sagte die Bischöfin der Nordkirche, Kirsten Fehrs.

"Heute steht Hamburg zusammen"

"Heute steht Hamburg zusammen und trauert gemeinsam um die diejenigen, die uns fehlen", sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) in seiner Trauerrede. Zuvor hatte auch Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit (SPD) gesprochen. Das Gedenken gelte auch "allen, die allein sind in Angst und Trauer", sagte sie. Die schwere Zeit sei nur zu überstehen, "wenn wir gut zueinander sind".

Seit März 2020 starben mehr als 1.330 Menschen in Hamburg am Covid-19-Virus. An der Gedenkfeier nahmen auch Landesrabbiner Shlomo Bistritzky von der Jüdischen Gemeinde, Monsignore Peter Mies vom Erzbistum Hamburg, Pastor Uwe Onnen von der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen Hamburg, Özlem Nas vom Rat der Islamischen Gemeinschaften (Schura) und Nils Clausen, der Vorsitzende der Deutschen Buddhistischen Union, teil.

