Stand: 27.06.2023 10:46 Uhr Gedenken an NSU-Opfer Süleyman Taşköprü in Hamburg

In Bahrenfeld wird am Dienstag in der Schützenstraße an Süleyman Taşköprü erinnert. Dort ist eine Gedenktafel in die Straße eingelassen. Der Obst- und Gemüsehändler wurde vor 22 Jahren von der rechtsextremen Terrorgruppe NSU erschossen. Die Ermittler hatten lange nach Spuren im Rotlicht-Milieu gesucht - und die Familie unter falschen Verdacht gestellt.

