Gedenken an Holocaust-Opfer in Hamburg Stand: 27.01.2021 13:53 Uhr Hamburg erinnerte am Holocaust-Gedenktag an die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz vor 76 Jahren. Dazu gibt es mehrere digitale Veranstaltungen und Angebote.

Am Mittwochvormittag haben in der Gedenkstätte Hannoverscher Bahnhof in der Hafencity Hamburgerinnen und Hamburger an die Opfer des Holocaust erinnert. Von hier aus wurden zwischen 1940 und 1945 Tausende Juden, Sinti und Roma aus Hamburg und ganz Norddeutschland in Ghettos, Konzentrations- und Vernichtungslager deportiert. Die meisten von ihnen wurden ermordet.

AUDIO: Holocaust-Gedenken in Hamburg (1 Min)

Fegebank appelliert an Verantwortung für die Gegenwart

Keines der Opfer dürfe je vergessen werden, sagte Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) bei der Gedenkveranstaltung. Sie erinnerte an die Verantwortung für die Gegenwart. Nach ihren Worten gibt es eine Verpflichtung, die Erinnerung an die Gräuel für nachfolgende Generationen aufrecht zu erhalten.

Um 17 Uhr findet ein digitales Gedenken mit einem Livestream aus der KZ-Gedenkstätte Neuengamme statt. Dabei werden Namen der Opfer und Zitate von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen verlesen. Auf der Internetseite der Bürgerschaft steht ein Film des Hamburger Künstlers Michael Batz über Lebensgeschichten hinter Hamburger Stolpersteinen.

