Stand: 12.03.2022 06:43 Uhr Gedenken an Deportation von Sinti und Roma

Im Lohsepark in der Hafencity ist am Freitag mit einem Gedenktag der Deportation von Sinti und Roma am 11. März 1943 gedacht worden. Etwa 50 Personen legten an der Gedenkstätte Hannoverscher Bahnhof dazu Kränze und Blumen nieder. Vor 79 Jahren waren von dort aus mehr als 300 Sinti und Roma in das Vernichtungslager Auschwitz Birkenau deportiert worden. Nur wenige überlebten den tagelangen Transport und die Gräueltaten der Nazis in dem Lager. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 11.03.2022 19:30