Stand: 08.05.2024 15:19 Uhr Gedenken an Befreiung vom Nationalsozialismus: Feierstunde im Rathaus

Die Hamburgische Bürgerschaft hat mit einer Feierstunde an den Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus erinnert. Am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg, Deutschland hatte bedingungslos kapituliert. In Hamburg ist der 8. Mai deshalb seit zwei Jahren ein Gedenktag für die Befreier und die Befreiten. "Wir dürfen nie aufhören zu gedenken und zu erinnern", sagte Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit (SPD) am Mittwoch. Neben Franciska Henning, Urenkelin des im Nationalsozialismus inhaftierten Georg Kieras, sprachen auch Zeitzeugin Peggy Parnass und Kultursenator Carsten Brosda (SPD).

