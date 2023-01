Stand: 24.01.2023 10:00 Uhr Herzlichen Glückwunsch! Die "Miss Tagesschau" wird 80 von Gaby Büchelmaier

Die Mitte der 1970er-Jahre war eine Zeit, da Frauen in vielen Bereichen der Arbeitswelt noch nicht akzeptiert wurden. Auch die Medien waren damals männerdominiert. Doch Dagmar Berghoff, die am 25. Januar ihren 80. Geburtstag feiert, ließ sich nicht beirren. Sie las trotz Widerständen im Jahr 1976 zum erstenmal die Nachrichten in der Tagesschau, wurde zur Chefsprecherin - und blieb bis 1999. Und das, obwohl es ganz zu Anfang noch hieß, Frauen können keine Nachrichten sprechen, weil sie nichts von Politik verstehen und bei Unglücksmeldungen in Tränen ausbrechen.

Dagmar Berghoff wird zur Vorreiterin

Auch der damalige Chefsprecher der Nachrichtensendung, Karl-Heinz Köpcke, hatte sich gegen eine weibliche Sprecherin ausgesprochen. Nachgeben musste er schließlich dennoch: "Von oben" sei die Direktive gekommen, sie einzustellen, erinnerte sich Berghoff später. So kam es einer kleinen Revolution gleich, als sie am am 16. Juni 1976 als erste Frau die Nachmittagsausgabe der Tagesschau las. "Bildschön mit einem diskreten Lächeln auf den Lippen und einer angenehm weichen Stimme überraschte Dagmar Berghoff", kommentierte eine Zeitung Berghoffs ersten Sprecherinnenauftritt damals in zeittypischer Manier. Und dass sie keineswegs dazu neigte, bei ernsten Themen zu weinen, bewies Dagmar Berghoff schnell und überzeugend - und wurde zur Vorreiterin für viele Kolleginnen.

Vom Schauspiel in die Medienbranche

Doch zunächst hatte Berghoff andere Pläne. An der Hamburger Hochschule für Musik und darstellende Kunst absolvierte Dagmar Berghoff in den 60er-Jahren eine Schauspiel-Ausbildung und bekam danach kleinere Rollen am Theater und in Film und Fernsehen. Nach Stationen als Fernsehansagerin, Hörfunksprecherin und Moderatorin beim damaligen Südwestfunk (SWF) kehrte die gebürtige Berlinerin 1975 nach Hamburg zurück und arbeitete für den NDR Hörfunk.

Die männlichen Kollegen waren skeptisch

Mit absoluter Professionalität überzeugte Berghoff dann, als es darum ging, das Sprecher-Quartett Jo Brauner, Wilhelm Wieben, Karl-Heinz Köpcke und Werner Veigel zu ergänzen. Veigel, dessen Nachfolgerin auf der Position des Chefsprechers sie 1995 wurde, war an ihrem ersten Arbeitstag bei der Tagesschau sogar eigens ins Studio gekommen, um zu sehen, ob sie "umkippe oder ihr die Sprache wegbliebe vor Schreck“, wie Dagmar Berghoff 2014 in einem Interview mit dem SWR amüsiert berichtete.

Obwohl sie als sehr zuverlässig galt, vergaß Dagmar Berghoff im Laufe der 23 Tagesschau-Jahre dreimal ihren Dienst. Einmal schaffte sie es im Schlussspurt noch vor die Kamera, zweimal mussten Kollegen für sie einspringen. Unvergessen bleibt ihr Lachkrampf, als sie am 2. April 1988 bei der Meldung über Tennisspieler Boris Becker statt vom WTC-Turnier vom "WC-Turnier" sprach - inzwischen ein Klassiker, wenn es um Pannen im Fernsehen geht.

Am 31. Dezember 1999 las die Chefsprecherin zum letzten Mal die Tagesschau. Sie hatte sich dieses Datum fest vorgenommen, und auch die inständige Bitte der Senderverantwortlichen, sie möge doch weitermachen, änderte nichts an ihrem Entschluss.

Einmal, am 19. April 2014, ist sie dann aber doch noch zu den Kolleginnen und Kollegen der Nachrichtenredaktion zurückgekehrt - als "Glückbringer der Redaktion" für die erste Tagesschau-Ausgabe aus dem neuen Studio. Vor Beginn der Sendung hat sie sich an den geschwungenen Moderationstisch gestellt - und mit ihrer warmen, leicht rauchigen Stimme "Guten Abend, meine Damen und Herren" gesagt.

