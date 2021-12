Geburtshilfe per Notruf: Gesundes Baby in Hamburg geboren

Stand: 29.12.2021 17:03 Uhr

Am Mittwochmorgen hat ein gesundes Mädchen in Alsterdorf das Licht der Welt erblickt. Das Besondere: Die Geburtshilfe übernahm ein Mitarbeiter der Hamburger Feuerwehr via Telefon.