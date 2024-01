Stand: 17.01.2024 12:07 Uhr Geburtenrate in Hamburg geht zurück

In Hamburg sind im vergangenen Jahr 22.554 Kinder auf die Welt gekommen. Das sind rund 900 weniger als noch 2022, teilte die Sozialbehörde am Mittwoch mit. Die meisten Geburten gab es - wie schon im Jahr davor - in der Asklepios Klinik Altona, im Katholischen Marienkrankenhaus und im UKE.

