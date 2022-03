Stand: 13.03.2022 09:18 Uhr Geburt auf der Autobahn: Mutter und Kind wohlauf

Eine 41-jährige Frau aus Heimfeld hat am Sonnabend auf der Autobahn in Hamburg ein Kind zur Welt gebracht. Auf dem Weg in die Geburtsklinik nach Altona musste ihr Fahrzeug auf der Autobahn-Abfahrt Bahrenfeld anhalten. Sanitäter eines herbeigerufenen Rettungswagens halfen dort bei der Geburt. Mutter und Kind sind wohlauf. | Sendedatum NDR 90,3: 13.03.2022 09:00

