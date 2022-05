Stand: 02.05.2022 15:00 Uhr Gastronomie sucht mit neuer Kampagne nach Personal

Ihren Personalmangel will Hamburgs Gastronomie mit einer neuen Kampagne beenden. Die hat das Branchen-Netzwerk Leaders Club am Montag auf der Fachmesse Internorga vorgestellt. Die Gastronomie will sich dabei vor allem als Familie präsentieren, in der jeder und jede eine Zukunft hat - egal, welche Herkunft oder Hautfarbe er oder sie hat. Laut der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) haben während der Corona-Pandemie etwa 10.000 Beschäftigte das Hamburger Gastgewerbe verlassen. | Sendedatum NDR 90,3: 02.05.2022 15:00