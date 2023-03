Stand: 15.03.2023 18:23 Uhr Gastro- und Hotelmesse Internorga spendet an Hamburger Tafel

Ein 40-köpfiges Team aus Ehrenamtlichen hat am letzten Messetag der Internorga in Hamburg Lebensmittel-Reste der Ausstellerinnen und Aussteller gesammelt. Von Obst über Fleisch, Fisch und Milchprodukten bis hin zu Kaffeebohnen wurde alles entgegengenommen. Durch die Sammelaktion auf der Internorga kamen rund 20 Tonnen Spenden in das Lager der Hamburger Tafel. Das kommt normalerweise an drei Tagen zusammen, wenn in der ganzen Stadt gesammelt wird.