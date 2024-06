Stand: 03.06.2024 13:15 Uhr Gasleitung in Niendorf bei Bauarbeiten beschädigt

In der Boltens Allee in Niendorf haben Bauarbeiter am Montag eine Gasleitung angbaggert. Inzwischen hat der Versorger Gasnetz Hamburg die beschädigte Gasleitung aber abgedichtet. Die umliegenden Straßen wurden am Morgen wegen der erhöhten Brandgefahr vorübergehend gesperrt. 30 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

