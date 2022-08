Stand: 03.08.2022 13:39 Uhr Gasleitung beschädigt: Feuerwehr löscht Brand in Nienstedten

In einer Baugrube in Nienstedten hat es am Mittwoch gebrannt. Bei Bauarbeiten war eine Gasleitung beschädigt worden und ausströmendes Gas hatte sich entzündet. Beschäftigte von Gasnetz Hamburg dichteten die Leitung ab, 35 Feuerwehrleute konnten den Brand löschen. | Sendedatum NDR 90,3: 03.08.2022 14:00

