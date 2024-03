Stand: 15.03.2024 06:29 Uhr Gasleck in Othmarschen: Großeinsatz für Polizei und Feuerwehr

Ein Gasleck hat einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr im Hamburger Stadtteil Othmarschen ausgelöst. Anwohnende in der Parkstraße hatten am Donnerstagabend Gas gerochen. Ursache war eine marode Gasleitung, wie die Einsatzkräfte dann am frühen Freitag feststellten. Die Leitung soll im Laufe des Tages repariert werden. Alle Bewohnerinnen und Bewohner konnten in ihren Häusern bleiben.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 15.03.2024 | 06:00 Uhr