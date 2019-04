Stand: 13.04.2019 17:09 Uhr

Gartenzwerg von Helmut Schmidt versteigert

Ein von Altkanzler Helmut Schmidt gestalteter Gartenzwerg ist am Sonnabend in Hamburg für 3.000 Euro versteigert worden. Den Zuschlag bekam ein Schleswig-Holsteiner. Der SPD-Politiker hatte die Figur für eine Benefizauktion im Jahr 1986 bemalt.

Viele weitere Gebote für die kleine Figur

Videos 04:06 Hamburg Journal Helmut Schmidt - Hamburgs berühmtester Sohn Hamburg Journal Am 23. Dezember 1918 wurde Helmut Schmidt in Hamburg-Barmbek geboren. Mit seiner Heimatstadt blieb der SPD-Politiker sein Leben lang eng verbunden. Video (04:06 min)

Der Freundeskreis eines Pflegeheims in Hamburg-Bergedorf hatte damals mehrere Prominente gebeten, Zwergenfiguren zu verschönern. Die Einnahmen aus der Versteigerung waren für einen Umbau des Heims bestimmt. Inklusive Provision muss ein Schleswig-Holsteiner nun fast 3.800 Euro für die Figur bezahlen. Das Auktionshaus sprach von zahlreichen weiteren Geboten.

Mit weißem Kinnbart

Der Gartenzwerg des 2015 verstorbenen Altkanzlers trägt eine rote Mütze mit einer Deutschland-Flagge an der Seite. Sein weißer Kinnbart erinnert an Schmidts innerparteilichen Widersacher Erhard Eppler. In der rechten Hand hält der Zwerg einen großen schwarzen Bergarbeiterhammer, die linke hat er in die Hosentasche gesteckt.

Weitere Informationen 100. Geburtstag: Hamburg erinnert an Helmut Schmidt Hamburgs Ehrenbürger Helmut Schmidt wäre am 23. Dezember 100 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass wurde er mit einer Orgel-Andacht im Michel geehrt - und mit einer Sonderbriefmarke. mehr 29 Bilder Helmut Schmidt - Eine Karriere in Bildern Sein Einsatz bei der Sturmflut 1962 macht den Hamburger Senator bundesweit bekannt, 1974 wird er Willy Brandts Nachfolger als Bundeskanzler. Bilder einer außergewöhnlichen Karriere. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 13.04.2019 | 18:00 Uhr