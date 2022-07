Stand: 02.07.2022 16:20 Uhr Galopprennen: "Torquator Tasso" gewinnt Großen Hansa-Preis

Der Vorjahressieger "Torquator Tasso" hat am Sonnabend auf der Galopprennbahn in Hamburg den Großen Hansa-Preis gewonnen und ist damit zurück an die Spitze der deutschen Rennpferde galoppiert. Der Sieger aus dem berühmten Prix de l’Arc de Triomphe deklassierte in der Hansestadt seine Gegner. Hinter dem von Rene Piechulek gerittenen Sieger wurde "Northern Ruler" Zweiter vor dem lange führenden "Virginia Storm". | Sendedatum NDR 90,3: 02.07.2022 17:00