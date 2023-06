Galeria Karstadt: Letzter Tag in Wandsbek und Harburg Stand: 16.06.2023 13:17 Uhr Bei zwei Hamburger Warenhäusern von Galeria Karstadt Kaufhof haben am Freitagmorgen zum letzten Mal die Türen geöffnet. Für die Häuser in Harburg und Wandsbek ist früher Schluss als bis zuletzt erwartet.

An den Türen der Filiale Wandsbek stand am Mittag, dass die Filiale bereits geschlossen hat. In den Stunden zuvor gab es dort noch vereinzelt Ware wie Geschenkpapier oder Grußkarten zu kaufen - mit Rabatten von bis zu 90 Prozent. In Harburg war die Situation ähnlich. Eigentlich sollte Sonnabend der letzte Verkaufstag sein, das hatte der Galeria-Konzern vergangene Woche verkündet und damit schon für weitere Unruhe unter den Beschäftigen gesorgt. Denn ursprünglich sollten die Türen erst Ende Juni für immer schließen.

Verkäufer wussten bis zuletzt nicht, wie lange sie noch arbeiten

Die Verkäuferinnen und Verkäufer wussten bis zuletzt nicht, wie lange sie noch an der Kasse stehen würden. Die psychische Belastung sei riesig, sagte Heike Lattekamp von ver.di. Die Beschäftigten seien teilweise total erschöpft und hätten große Zukunftsängste. So gehe man nicht mit Menschen um, die 20, 30 oder noch mehr Jahre im Unternehmen beschäftigt gewesen seien, betont Lattekamp.

In Hamburg bleiben drei von fünf Standorten offen

Der von den Gläubigern gebilligte Sanierungsplan für Galeria sieht vor, dass in Hamburg nur drei der fünf Warenhäuser bestehen bleiben - nämlich die Kaufhäuser in der Mönckebergstraße, im Alstertal-Einkaufzentrum und in der Osterstraße in Eimsbüttel.

