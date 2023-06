Stand: 15.06.2023 14:50 Uhr Galeria Karstadt Kaufhof: Zwei Filialen schließen offenbar früher

Jetzt ist wohl noch früher Schluss bei zwei Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof: Nach Informationen von NDR 90,3 könnten die Häuser in Harburg und Wandsbek schon am Donnerstag oder Freitag schließen und damit früher als zuletzt angekündigt. Selbst die Verkäuferinnen und Verkäufer an beiden Standorten wissen aber nicht, wie lange sie dort noch arbeiten. Der Warenhauskonzern hat sich auf Nachfrage bislang nicht dazu geäußert. Die Beschäftigten seien enttäuscht und wütend, sagte Heike Lattekamp von der Gewerkschaft ver.di.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 15.06.2023 | 06:00 Uhr