Galeria Karstadt Kaufhof: Demonstration in Bergedorf

In Hamburg soll der Protest gegen die Schließungen bei Galeria Karstadt Kaufhof heute weitergehen. Die Gewerkschaft ver.di hat Mitarbeitende aus allen sieben Standorten in der Stadt aufgerufen, am Mittag vor die Filiale am Sachsentor in Bergedorf zu kommen. Am Freitag waren über 100 Unterstützende vor dem Karstadt-Haus in Wandsbek bei einer Kundgebung.

Protestmarsch von Karstadt-Mitarbeitenden 03.07.2020 14:18 Uhr Über 100 Karstadt-Mitarbeitende haben am Freitagmittag an einem Protestzug teilgenommen. Ursprünglich war ein Schweigemarsch geplant, doch die Teilnehmenden trommelten laut auf umgehängten Plastikeimern.







Betriebsrat fordert Mietsenkungen

Betriebsrat Mark Thöne sagte NDR 90,3: "Wenn man bei uns in der Filiale steht und unsere Kunden befragt, die immer wieder sagen: 'Das ist ist unser Karstadt', dann weiß man, dass die Wandsbeker auch sehr stark diesen Standort brauchen." Man zahle eine, im Umsatz relevante, sehr hohe Miete, da müsse es zu deutlichen Mietsenkungen durch den Inhaber Union Investments der Immobilie kommen. Außerdem müsse die Verknüpfung mit Online wieder aufgenommen werden. "Der Service aufgrund der ganzen Personalabbau-Geschichten der ganzen letzten Jahre ist nicht gut gewesen, das muss man mal zugestehen. Da müssen wir dran arbeiten, dann glaube ich, haben wir eine Chance", sagte Thöne.

Vier Filialen auf der Streichliste

In Hamburg stehen vier von sieben Galeria-Standorten sowie Filialen von Karstadt Sports auf der Streichliste des Konzerns. Mehrere hundert der über 1.100 Jobs sind bedroht.

