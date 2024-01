Stand: 13.01.2024 10:55 Uhr Galeria Karstadt Kaufhof: Geld reicht wohl bis zum Spätsommer

Bei Galeria Karstadt Kaufhof läuft das Insovenzverfahren - aber die Finanzierung der Warenhäuser ist wohl erst einmal gesichert. Laut dem vorläufigen Insolvenzverwalter reicht das Geld bis in den Spätsommer. Das Insolvenzverfahren soll in sieben bis acht Monaten abgeschlossen sein. Während dieser Zeit soll das Geschäft auch in den drei Hamburger Filialen normal weiterlaufen. Gesucht werden Investoren, die bei Galeria Karstadt einsteigen und das Unternehmen als ganzes weiterführen.

