Galeria Karstadt Kaufhof: Filiale in Wandsbek vorerst gerettet

In Hamburg ist die Filiale von Galerie Kaufhof in Wandsbek vorerst gerettet. Der Kaufhauskonzern hat sich mit dem Vermieter überraschend doch noch auf einen neuen Mietvertrag geeinigt.

Seit dem Sommer läuft bereits der Räumungsverkauf in der Filiale in Wandsbek. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wurde bereits gekündigt. Doch jetzt kommt die Kehrtwende. 120 Arbeitsplätze sind bis auf Weiteres gesichert. Das sei ein riesiger Erfolg für die Beschäftigten, sagte eine Sprecherin der Gewerkschaft ver.di im Gespräch mit NDR 90,3.

Zugeständnisse bei der Miete

Die Immobilie des traditionsreichen Kaufhauses gehört der Fondsgesellschaft Union Investment. In einer Mitteilung des Unternehmens heißt es, man habe Galeria Karstadt Kaufhof in Wandsbek Zugeständnisse bei der Miete gemacht. Dafür aber ist der Mietvertrag bis zum Frühjahr 2024 begrenzt. Was danach mit dem Standort passiert, ist unklar. Union Investment betreibt auch das Einkaufszentrum Wandsbek Quarree in unmittelbarer Nachbarschaft der Filiale von Galeria Karstadt Kaufhof.

Während die Beschäftigten in Wandsbek erst einmal aufatmen können, sind die Schließungspläne für die Standorte in der Mönckebergstraße und in Bergedorf noch nicht vom Tisch.

Streichliste kürzer geworden

Galeria Karstadt Kaufhof war durch die Corona-bedingte Schließung aller Filialen in eine schwere Krise geraten und hatte Anfang April Rettung in einem Schutzschirmverfahren suchen müssen. Mitte Juni kündigte das Unternehmen im Rahmen seiner Sanierungspläne die Schließung von 62 der 172 Warenhäuser an. Inzwischen stehen nur noch etwa 50 Filialen auf der Streichliste.

