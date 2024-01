Fußgängerin in Hamburg von Lastwagen überrollt Stand: 08.01.2024 15:39 Uhr Bei einem Verkehrsunfall ist am Montag im Hamburger Stadtteil Billbrook eine Fußgängerin schwer verletzt worden. Ein Lastwagenfahrer hatte die etwa 70-jährige Frau offenbar übersehen.

Der Unfall ereignete sich am Mittag an der Kreuzung Pinkertweg/Moorfleeter Straße. Dort wurde die Frau von dem Lastwagen überrollt, wie die Feuerwehr am Montag mitteilte.

Lebensbedrohliche Verletzungen

Die Besatzung eines zufällig an der Unfallstelle vorbeifahrenden Rettungswagens kümmerte sich um die Verletzten und alarmierte weitere Rettungskräfte. Die Fußgängerin wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert. Rettungskräfte kümmerten sich auch um den Lkw-Fahrer.

