Stand: 21.12.2024 20:23 Uhr Fußgänger wird auf der A25 von Autos erwischt und getötet

Auf der A25 ist am Sonnabendnachmittag ein Fußgänger oder eine Fußgängerin angefahren und tödlich verletzt worden. Laut Polizei ist unklar, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt. Die Person lief im Dunkeln in Höhe Curslack zu Fuß auf der Fahrbahn und wurde von mehreren Autos erfasst. Die Hintergründe des tödlichen Unfalls sind völlig unklar. Die A25 war in Richtung Osten längere Zeit gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 22.12.2024 | 08:00 Uhr