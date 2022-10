Stand: 16.10.2022 10:20 Uhr Fußball WM: In Hamburg wohl kein Public Viewing

In Hamburg wird es wohl während der Fußball WM in Katar Public kein Viewing geben. Anträge für öffentliche Übertragungen gibt es bisher nach Angaben der Stadt Hamburg nicht. Zuletzt hatte die Bergmanngruppe Public Viewings auf dem Heiligengeistfeld organisiert. Bei dieser sehr kontroversen Winter WM in Katar komme das aber diesmal nicht infrage, hieß es vom Veranstalter. Die WM startet am 20. November.

