Fußball: HSV-Frauen spielen Unentschieden gegen Union Berlin

Die Zweite Fußball-Bundesliga der Frauen ist am Sonnabend in die neue Saison gestartet. Vor über 5.000 Zuschauerinnen und Zuschauern trafen die HSV-Frauen im Stadion An der Alten Försterei auf Union Berlin. Mit einem 2:2 (1:2) sicherten sie sich ihren ersten Punkt. Den Ausgleich für die Hamburgerinnen erzielte Vildan Kardesler.

