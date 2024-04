Fußball-EM in Hamburg: Wird Horner Rennbahn Camp für Holland-Fans? Stand: 12.04.2024 06:27 Uhr Zehntausende Holländer werden zur Fußball-Europameisterschaft in Hamburg erwartet. Nun wurde bekannt: Die Oranje-Anhänger wollen ein großes Fan-Camp auf der Horner Rennbahn errichten.

Es wird erwartet, dass Zehntausende holländische Fans nach Hamburg kommen - auch ohne Ticket. Ihr erstes Gruppenspiel tragen die Niederländer am 16. Juni im Volksparkstadion aus, Gegner ist dann Polen. An dem Wochenende soll für sie die Horner Rennbahn zu einem riesigen, holländischen Zeltplatz werden. Die Behörde für Inneres und Sport bestätigte die Anfrage der Niederländer, jetzt werde das Anliegen geprüft.

Sicherheitskonzept fehlt noch

Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Behörden trafen sich am Donnerstag bereits auf dem Gelände, um Details zu besprechen. Geklärt werden müssen noch Lärm- und Brandschutzfragen und das Sicherheitskonzept.

Partie gegen Polen wohl ein Risikospiel

Nach Informationen von NDR 90,3 wird das Oranje-Camp auf der Horner Rennbahn in Sicherheitskreisen ausdrücklich begrüßt, da dort die meisten Fans an einem Ort zusammenkämen und man so auch Problemgruppen besser im Blick haben könnte. Die Partie gegen Polen wird voraussichtlich als Risikospiel eingestuft.

Galopp-Derby zwei Wochen später

Die Horner Rennbahn ist auch ein öffentlicher, großer Park mit viel Platz zum Spazierengehen und Grillen, es gibt Fußball- und Basketballfelder, Fitnessgeräte und Hamburgs ältesten Minigolfplatz.

Kurz nach dem EM-Spiel der Niederländer würden dann die Vorbereitungen für das Galopp-Derby zwei Wochen später beginnen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 12.04.2024 | 09:00 Uhr