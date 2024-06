Fußball-EM: Zehntausende Fans in Hamburg unterwegs Stand: 19.06.2024 20:25 Uhr Zehntausende Fußballfans sind wegen der Fußball-EM am Mittwoch in Hamburg unterwegs gewesen. Im Volksparkstadion traf am Nachmittag Albanien auf Kroatien. Am Abend zogen wieder Zehntausende zum Heiligengeistfeld, um das Spiel der deutschen Nationalmannschaft beim Public Viewing zu verfolgen.

Die Reeperbahn war am Vormittag vorübergehend für den Straßenverkehr gesperrt, weil sich dort Tausende Kroatien-Fans versammelt hatten. Mit Schals, Mützen und Trikots in den Nationalfarben fuhren die Kroatinnen und Kroaten anschließend mit der S-Bahn zum Volksparkstadion.

Albanien-Fans treffen sich am Hafen

Hunderte Albanien-Fans hatten sich unterdessen im Hafen auf der Jan-Fedder-Promenade getroffen. Von dort zogen sie am Vormittag zur S-Bahnstation Reeperbahn und fuhren zum Volksparkstadion. Rund um die Arena wurden am Nachmittag mehrere Straßen gesperrt, unter anderem die Luruper Hauptstraße. Das EM-Vorrundenspiel endete mit 2:2.

Wieder Zehntausende auf dem Heiligengeistfeld

Am Abend war dann auf St. Pauli besonders viel los: Zehntausende Menschen verfolgten den 2:0-Sieg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Ungarn beim Public Viewing auf dem Heiligengeistfeld. S- und U-Bahnen waren bei der An- und Abreise voll besetzt, auch an den Zugängen war es eng. Damit die vielen Besucher und Besucherinnen den Platz wieder verlassen konnten, sperrte die Polizei am Abend unter anderem die Reeperbahn erneut.

