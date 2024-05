Stand: 27.05.2024 14:21 Uhr Fußball-EM: Mobilfunkanbieter wollen Netz ausbauen

Zur Fußball-Europameisterschaft kommen in wenigen Wochen Zehntausende Besucherinnen und Besucher nach Deutschland. Damit die Fußball-Fans in dieser Zeit verlässlich online sein können, wollen die großen Betreiber das Handynetz ausbauen. Das haben die Unternehmen Deutsche Telekom, Vodafone und Telefonica O2 bekannt gegeben. Sie wollen neue Glasfaserkabel verlegen und 5G-Sender auf den Fanmeilen aufstellen - auch in Hamburg.

