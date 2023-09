Stand: 12.09.2023 16:37 Uhr Fußball-EM 2024: Tickets kosten bei Gruppenspielen zwischen 30 und 200 Euro

Am 3. Oktober beginnt der freie Verkauf der normalen Tickets für die Fußball-EM 2024 in Deutschland. Vier Gruppenspiele und ein Viertelfinale finden in Hamburg statt. Die günstigsten Tickets hinter den Toren kosten bei den Gruppenspielen 30 Euro. Die Karten der teuersten von vier Kategorien für die Haupt- und Gegentribüne kosten 200 Euro. Ab dem Achtelfinale wird es grundsätzlich teurer. Stehplätze und Papiertickets werden für die EM nicht verkauft.

