Stand: 02.10.2023 16:33 Uhr Fußball-EM 2024: Tickets können ab Dienstagnachmittag bestellt werden

Ab Dienstag um 14 Uhr können Tickets für die Fußball-Europameisterschaft 2024 bestellt werden. In der ersten Phase geht es um 1,2 Millionen Karten. Die Preise liegen zwischen 30 und 1.000 Euro pro Ticket. Insgesamt wird die EM in zehn deutschen Städten gespielt. In Hamburg werden fünf Partien ausgetragen. Die erste Bewerbungsphase endet am 26. Oktober.

