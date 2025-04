Fund einer Leiche im Stadtpark: Zweiter Mann festgenommen Stand: 19.04.2025 17:25 Uhr Nach dem Fund der Leiche eines 18-Jährigen im Hamburger Stadtpark am Donnerstag hat die Polizei einen jungen Mann verhaftet und einen weiteren festgenommen. Beide Verdächtigen waren den Angaben zufolge mit dem Toten bekannt.

Polizeibeamtinnen und -beamte hatten die Leiche des 18-Jährigen am Donnerstagnachmittag - nach einem Hinweis von Passanten - im Stadtpark in einem Gebüsch in der Nähe des Planschbeckens entdeckt. Schon früh ergaben sich dann offenbar Hinweise auf ein Fremdverschulden als Ursache für den Tod des Mannes. Die Mordkommission übernahm die Ermittlungen. Nach ersten Erkenntnissen soll der 18-Jährige durch Gewalteinwirkung ums Leben gekommen sein. Das "Hamburger Abendblatt" hatte berichtet, dass die Leiche Stichwunden aufwies.

Zweiter Verdächtiger in Volksdorf festgenommen

Ein 18 Jahre alter Mann geriet dann im Laufe des Freitags in den Fokus der Ermittler und Ermittlerinnen. Nach einer Vernehmung wurde er festgenommen und kam am Sonnabend wegen des Verdachts des Totschlags in Untersuchungshaft. Am Vormittag nahm die Polizei nach eigenen Angaben einen weiteren 18-Jährigen in Volksdorf fest.

Zeugen gesucht

Die Hintergründe des Falls sind noch unklar. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen im Bereich des Stadtparks sowie an der U-Bahnstation Borgweg verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden.

