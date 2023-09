Stand: 12.09.2023 19:33 Uhr Fuhlsbüttler Straße: Zwei Verletzte bei Unfall

Auf der Fuhlsbüttler Straße in Barmbek-Nord sind am Dienstagabend gegen 18 Uhr zwei Autos frontal zusammengestoßen. Zwei Menschen wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Wegen der Aufräumarbeiten wurde die Fuhlsbüttler Straße zeitweise gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 12.09.2023 | 19:00 Uhr