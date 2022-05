Stand: 15.05.2022 08:08 Uhr Fuhlsbüttel: Motorradfahrer stirbt bei Unfall

In Fuhlsbüttel ist am Samstagabend ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der Mann stieß auf der Zeppelinstraße offenbar mit einem Auto zusammen. Dadurch kam er von der Straße ab und krachte in die Leitplanke, er war wohl sofort tot. Die alarmierten Retter konnten nichts mehr für ihn tun. | Sendedatum NDR 90,3: 15.05.2022 08:00