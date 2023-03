Stand: 14.03.2023 20:58 Uhr Fuhlsbüttel: 84-Jährige von Gleisen gerettet

In Hamburg-Fuhlsbüttel ist am Dienstagmorgen eine 84-jährige Frau von der Feuerwehr aus den Gleisen der U-Bahnlinie 1 gerettet worden. Fahrgäste einer vorbeifahrenden Bahn hatten die Seniorin entdeckt und den Notruf gewählt. Alle Züge in dem Bereich wurden gestoppt und die Gleise stromlos geschaltet. Die Rettungskräfte fanden die Frau unverletzt nahe der Brücke am Hummelsbütteler Kirchenweg. Sie war ansprechbar und kam zur Beobachtung ins Krankenhaus.

