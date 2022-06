Stand: 01.06.2022 16:49 Uhr Für drei Wochen: "Active City Arena" auf dem Heiligengeistfeld

Hamburg bekommt für drei Wochen ein neues Sportstadion. Mitte Juni wird auf dem Heiligengeistfeld die "Active City Arena" aufgebaut. Dort soll vor allem das Beachvolleyball-Turnier "King of the Court" (23. bis 26. Juni) stattfinden. Bei der Variante spielen mehrere Teams gleichzeitig gegeneinander und gegen die Uhr. Nach dem Turnier wird die Arena bis zum 10. Juli für weitere Veranstaltungen im Basketball, Tischtennis und Beachvolleyball genutzt. Die Stadt unterstützt die "Active City Arena" finanziell, auch der Beachvolleyballverband, der FC St. Pauli und der ETV sind an dem Projekt beteiligt. | Sendedatum NDR 90,3: 01.06.2022 16:00