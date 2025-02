Stand: 25.02.2025 14:37 Uhr Für den guten Zweck: Bußgelder aus Strafverfahren verteilt

Hamburg verteilt zweimal im Jahr Bußgelder aus Strafverfahren an gemeinnützige Vereine. Im vergangenen Jahr waren das 1,4 Millionen Euro. 340 Einrichtungen in Hamburg profitierten laut Justizbehörde von dem Bußgeld. Die höchste Summe bekam der Hamburger Fürsorgeverein mit rund 80.000 Euro, gefolgt vom Weißen Ring und einem Frauenhaus. Weitere Gelder wurden noch an Kinderhilfe-, Gesundheits-, oder Naturschutzeinrichtungen verteilt.

