Fünf weitere Bushaltestellen-Dächer in Hamburg begrünt Stand: 23.04.2024 15:05 Uhr Das Pilotprojekt "Begrünte Bushaltestellen" in Hamburg hatte im Sommer vor zwei Jahren begonnen. An der Stadthausbrücke und in der Osterstraße wurden so viele Insektenarten heimisch, dass die Wall GmbH als Betreiber der Fahrgastunterstände das Projekt nun auf weitere Standorte ausdehnt.

49 verschiedene Wildbienen- und Wespenarten hatten die Expertinnen und Experten der Deutschen Wildtier Stiftung an den ersten beiden Standorten gezählt. Darunter waren auch seltene und bedrohte Arten sowie eine erstmals für Hamburg nachgewiesene Goldwespenart.

"Wertvoller Beitrag für Insektenfauna"

Nur gut fünf Quadratmeter misst so eine Haltestellendach. Doch wenn es bedeckt ist mit Blühpflanzen wie Kamille, Margerite und Thymian, dann leiste es einen "wertvollen Beitrag für die Insektenfauna" in der Stadt, so die Projektleiterin Julia-Marie Batterman von der Deutschen Wildtier Stiftung.

Standorte mit unterschiedlichen Bedingungen

Die neuen Standorte wurden nach unterschiedlichen Umweltbedingungen ausgewählt: An der Überseeallee und in der Großen Elbstraße ist es die Nähe zum Wasser und zu Parkanlagen. In der Schmiedestraße in Mitte ist hingegen kaum Grün vorhanden. Zusammen mit den neuen begrünten Haltestellen im Karoviertel und am Saseler Markt sollen nun weitere Erfahrungen gesammelt werden, um mittelfristig möglichst viele Haltestellendächer zu begrünen.

Hier liegen die neuen begrünten Haltestellen

Hamburg-Mitte: Schmiedestraße gegenüber Hausnummer 2 in Richtung Domstraße

Hafencity: Überseeallee gegenüber Hausnummer 16 in Richtung Am Hannoverschen Bahnhof

Altona: Große Elbstraße 134 in Richtung Carsten-Rehder-Straße

Karolinenviertel: Karolinenstraße Nähe Hausnummer 48 vor Lagerstraße

Wandsbek: Saseler Markt

Schlagwörter zu diesem Artikel Artenschutz