Stand: 15.03.2024 08:06 Uhr Fünf Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall in Wandsbek

Am Donnerstagabend hat es in Hamburg-Wandsbek einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Ein Sportwagen war auf der Wandsbeker Chaussee stadteinwärts in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem anderen Auto und zwei weiteren Fahrzeugen zusammengestoßen. Eine Frau wurde schwer verletzt, der Fahrer des Sportwagens und vier weitere Personen wurden leicht verletzt. Laut Polizei haben alle Autos einen Totalschaden - der liegt demnach weit über 100.000 Euro. Die Wandsbeker Chaussee musste zeitweise komplett gesperrt werden.

