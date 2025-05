Stand: 16.05.2025 21:05 Uhr Fünf Verletzte bei Unfall auf der A1

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 1 sind am späten Freitagnachmittag fünf Menschen verletzt worden. Kurz hinter der Auffahrt Hamburg-Stillhorn waren drei Autos aus noch ungeklärter Ursache zusammengestoßen. Eine Person, die in einem der Unfallwagen eingeschlossen war, wurde von Feuerwehrleuten befreit. Die A1 musste wegen der Bergungsarbeiten in Fahrtrichtung Süden zwischen den Anschlusstellen Hamburg-Stillhorn und Hamburg-Harburg zeitweise gesperrt werden.

